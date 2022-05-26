В Киевской области нашли тела 1303 замученных россиянами гражданских — Нацполиция

26 мая, 15:31
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Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области нашли 1303 убитых российскими оккупантами гражданских, при этом большинство из них были расстреляны.

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Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

Он отметил, что когда же военные РФ отступали с Киевщины под натиском ВСУ, оккупанты из-за тупика начали грабить дома граждан, выносили как крупногабаритную технику, так и небольшие бытовые вещи, забирали даже электрочайники.

«От ярых агрессоров миновали поля и местность рядом со своими позициями. Практически ежедневно на территории Чернобыльской зоны раздаются взрывы, ведь зверь срывает растяжки, которые оккупанты оставили в лесах. Поэтому деоккупированные территории до сих пор остаются относительно безопасными. Будьте осторожны», — сообщил Небитов.

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Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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