В Киевской области нашли тела 1303 замученных россиянами гражданских — Нацполиция 26 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

В Киевской области нашли 1303 убитых российскими оккупантами гражданских, при этом большинство из них были расстреляны.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.



Он отметил, что когда же военные РФ отступали с Киевщины под натиском ВСУ, оккупанты из-за тупика начали грабить дома граждан, выносили как крупногабаритную технику, так и небольшие бытовые вещи, забирали даже электрочайники.



«От ярых агрессоров миновали поля и местность рядом со своими позициями. Практически ежедневно на территории Чернобыльской зоны раздаются взрывы, ведь зверь срывает растяжки, которые оккупанты оставили в лесах. Поэтому деоккупированные территории до сих пор остаются относительно безопасными. Будьте осторожны», — сообщил Небитов.



Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.