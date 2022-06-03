В Киевской области нашли тела 1 314 местных жителей, которые были убиты оккупантами — Нацполиция 3 июня, 16:55 Цей матеріал також доступний українською Тела убитых мирных жителей в Ирпене Киевской области (Фото:Zohra Bernsemra/Reuters)

По состоянию на 3 июня в Киевской области нашли тела 1314 местных жителей, погибших от рук российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в эфире национального марафона новостей



"На сегодняшний день уже 1 314 тел погибших. Это люди гражданские, которые не имели отношения к военным формированиям. Это обычные гражданские люди. Большинство из них были убиты именно из стрелкового оружия, а не во время взрывов".

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Глава полиции Киевской области добавил, что "страшные" находки продолжают находить, в частности, 2 июня близ Бородянки эксгумировали тело местного жителя, 1982 года рождения.

Отметим, что его застрелил снайпер, когда мужчина пытался взять продукты из машины.

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