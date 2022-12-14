В Киевской области нашли обломки сбитого Шахеда: появились фото
В Киевской области нашли обломки сбитого Шахеда (Фото:t.me/andrii_nebytov)
Утром в среду, 14 декабря, в Киевской области обнаружили обломки сбитого иранского дрона Shahed, которым РФ атаковала Украину.
Соответствующие фото опубликовал у себя в Telegram начальник областной полиции Андрей Небытов.
«Сбитый вражеский шахед был обнаружен в одном из районов Киевщины. На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу», — написал он.
Утром 14 декабря РФ атаковала Украину иранскими дронами.
Как рассказали в городской военной администрации, над столицей и областью было сбито 13 дронов-камикадзе Шахед.
По данным Воздушных сил, РФ запускала иранские дроны с направления Азовского моря.