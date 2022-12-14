В Киевской области нашли обломки сбитого Шахеда: появились фото 14 декабря, 10:08 В Киевской области нашли обломки сбитого Шахеда (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Утром в среду, 14 декабря, в Киевской области обнаружили обломки сбитого иранского дрона Shahed, которым РФ атаковала Украину.

Соответствующие фото опубликовал у себя в Telegram начальник областной полиции Андрей Небытов.

«Сбитый вражеский шахед был обнаружен в одном из районов Киевщины. На месте работают полицейские. Спасибо силам ПВО за отличную работу», — написал он.

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Утром 14 декабря РФ атаковала Украину иранскими дронами.

Как рассказали в городской военной администрации, над столицей и областью было сбито 13 дронов-камикадзе Шахед.

По данным Воздушных сил, РФ запускала иранские дроны с направления Азовского моря.