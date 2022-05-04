В Киевской области нашли новые массовые захоронения мирных жителей

4 мая, 12:23
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В Киевской области нашли новые массовые захоронения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киевской области нашли новые массовые захоронения (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На территории Киевской области нашли новые массовые захоронения мирных жителей, которые стали жертвами российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 4 мая

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

29 апреля возле села Мироцкое Бучанского района в лесу найдены захоронения трех человек (мужчины), с признаками пыток. Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

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2 мая в селе Калиновка Макаровской ОТГ Бучанского района обнаружены захоронения двух человек со следами пыток. По предварительной информации, оккупанты сначала пытали, а затем убили двух мирных жителей. При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

https://www.youtube.com/embed/C0u2Jt0cuTk

Всего, по состоянию на 4 мая на территории области осмотрено 1235 тел гражданских граждан, убитых российскими оккупантами. 282 из них остаются не установленными.

Только за последние сутки в морги были направлены еще 20 тел убитых мирных жителей Киевской области. Следователи фиксируют случаи пыток.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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