В Киевской области нашли еще одно тело расстрелянного оккупантами мирного жителя — полиция

22 октября, 15:49
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Правоохранители установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в областях сердца и ноги (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Правоохранители установили, что мужчина получил несколько пулевых ранений в областях сердца и ноги (Фото:Полиция Киевской области/Facebook)

Возле поселка Клавдиево-Тарасово в Киевской области обнаружили тело расстрелянного российскими оккупантами мирного жителя.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Там рассказали, что тело убитого мужчины 21 октября в лесу обнаружили другие граждане. Правоохранители установили, что он получил несколько пулевых ранений в областях сердца и ноги.

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«В одежде погибшего нашли документы на имя 48-летнего жителя села Диброва: мужчина с конца марта находился в розыске как пропавший без вести», — заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

Родные узнали одежду погибшего. Они рассказали, что во время оккупации мужчина поехал на велосипеде к сестре и не вернулся назад. Его путь пролегал именно через вражеские блокпосты и боевые позиции россиян.

Сейчас тело погибшего следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/pfbid028Z5QC9os7Q34pMjwDeD5JXnUFSpL2anW9mWmVKtHAVurUfTjuUtjRjYewchm4v69l

После бегства российских оккупантов из Киевской области в начале апреля 2022 года мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе обнаружили тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

По последним данным, в Киевской области после освобождения от российских захватчиков было обнаружено 1348 тел гражданских погибших от рук оккупантов. Из них 458 тел обнаружили на территории Бучи. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Киевская область Расстрелы Война России против Украины

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