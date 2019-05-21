В Киевской области напали на адвоката Сегодня, 16:25 330 Цей матеріал також доступний українською скрин видео Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области Адвоката избили посреди улицы скрин видео Комитета защиты прав адвокатов Совета адвокатов Киевской области

В понедельник, 20 мая, в Белой Церкви Киевской области группа лиц избила адвоката Алексея Несвитайло.

Об этом сообщили в Комитете защиты профессиональных прав адвокатов и реализации гарантий адвокатской деятельности Совета адвокатов Киевской области.

Нападение произошло среди бела дня посреди улицы во время выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей.

«Адвокату нанесены многочисленные телесные повреждения, сломана челюсть, выбиты зубы, уничтожено личное имущество адвоката», - говорится в сообщении.

В комитете считают, что нападение непосредственно связано с профессиональной деятельностью Алексея Несвитайло. По словам председателя комитета Виталия Наума, речь идет об уголовном деле, которое ведет Несвитайло.

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«Нападение произошло на улице, практически в центре города. Алексей Несвитайло пока не может общаться - у него сломана челюсть, выбиты зубы, сотрясение головного мозга», - сообщил Виталий Наум в комментарии Радио Свобода.

По данному факту в полицию подано заявление о совершении уголовного преступления.