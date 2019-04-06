В Киевской области на ходу взорвался автомобиль: водитель погиб Вчера, 09:31 3047 Цей матеріал також доступний українською dtp.kiev.ua В Киевской области на ходу взорвался автомобиль dtp.kiev.ua

В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области на ходу взорвался автомобиль Toyota Camry, сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

В автомобиле сдетонировало взрывное устройство, после чего он вылетел с проезжей части и врезался в дерево. Водитель автомобиля, житель Полтавской области 1976 года рождения, погиб в результате полученных травм.

"Судя по всему, взрывное устройство было специально оснащено поражающими элементами и находилось в салоне авто", - говорится в сообщении.