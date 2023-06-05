В Киевской области мужчина в руках взорвал запал от гранаты

5 июня, 00:51
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Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия (Фото:t.me/andrii_nebytov)

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В Киевской области мужчина взорвал запал от гранаты прямо в руках. Он госпитализирован в больницу с травмой левой руки.

Об этом соообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

«46-летний житель села Требухов, Броварского района, взял в руки взрывоопасный предмет, выдернул предохранительное кольцо, после чего произошел взрыв», — сообщил Небытов.

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По данным начальника полиции Киевской области, сейчас пострадавший с травмой левой руки госпитализирован в больницу.

Он также сообщил, что полиция устанавливает все обстоятельства чрезвычайного происшествия.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Киев Киевская область Гранаты

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