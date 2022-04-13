В Киевской области появились мошенники, предлагающие платные услуги по «разминированию» — ГСЧС

13 апреля, 15:28
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Злоумышленники представляются сотрудниками ГСЧС (Фото:Минобороны)

Злоумышленники представляются сотрудниками ГСЧС (Фото:Минобороны)

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После бегства российских войск в Киевской области появились мошенники, предлагающие платные услуги по «разминированию».

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Об этом в среду, 13 апреля, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

«Украинская земля богата не только смелыми воинами, но и, к сожалению, затейливыми мошенниками. Кто-то отдает последнее — деньги, силы, здоровье, чтобы помочь тем, кто больше всего пострадал от последствий „освобождения“ по-русски. А кто-то наживается на человеческом горе и общенациональной беде», — говорится в сообщении.

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По имеющимся данным, злоумышленники, представляющиеся сотрудниками ГСЧС, ходят по домам местных жителей и предлагают провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов, требуя за это деньги.

«Наши подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают какие-либо попытки нажиться на чужой беде! Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и в порядке очередности», — подчеркнули спасатели.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Мины Киевская область ГСЧС Разминирование Мошенники Война России против Украины

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