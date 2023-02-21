В Киевской области возможны аварийные отключения света из-за непогоды — ДТЭК

21 февраля, 17:01
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Киевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Киевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света — без электроэнергии более 7 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Больше всего обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах.

«Сегодня на Киевщине прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов», — заявили в компании.

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Также в компании напомнили, что в случае обнаружения поврежденных сетей — ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно обратиться на горячую линию ДТЭК.

Ранее операторы систем распределения сообщили об аварийном отключении высоковольтной линии в Одессе, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   ДТЭК Киевская область

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