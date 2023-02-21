В Киевской области возможны аварийные отключения света из-за непогоды — ДТЭК
Киевская область (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
В результате ухудшения погоды в Киевской области начались аварийные отключения света — без электроэнергии более 7 тысяч потребителей.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Больше всего обесточиваний в Обуховском и Бучанском районах.
«Сегодня на Киевщине прогнозируется дождь, а ночью мокрый снег с порывами ветра. Из-за этого могут падать деревья, что может привести к обрыву проводов», — заявили в компании.
Также в компании напомнили, что в случае обнаружения поврежденных сетей — ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Нужно обратиться на горячую линию ДТЭК.
Ранее операторы систем распределения сообщили об аварийном отключении высоковольтной линии в Одессе, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.