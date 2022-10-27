Глава ОВА призвал жителей Киевской области готовиться к экстренным отключениям света на неопределенный срок 27 октября, 15:00 Жителей предупредили об экстренных отключениях электроэнергии на неопределенный срок (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Жителей Киевской области предупредили об экстренных отключениях электроэнергии на неопределенный срок после атаки РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом в Telegram сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

«Ночью враг повредил объекты энергетической инфраструктуры в нашей области. Выведен из строя ряд критических объектов. Необходимо готовиться к экстренным отключениям электричества на неопределенный срок», — отметил он.

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По его словам, специалисты принимают необходимые меры для ликвидации последствий обстрела: «все работают на своих местах в режиме нон-стоп».

Кулеба также призвал умеренно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы.

В ночь на четверг, 27 октября, российские оккупанты совершили более шести атак дронами-камикадзе Shahed-136 на Киевскую область. В результате был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

После атаки РФ НЭК Укрэнерго ввела более длительные экстренные отключения света в Киеве.