Жители Киевской области поехали в лес за дровами и подорвались на мине — фото 7 июня, 13:36 Цей матеріал також доступний українською В результате взрыва никто из людей не погиб, однако машина получила серьезные повреждения (Фото:Алексей Кулеба/Telegram)

В Киевской области несколько местных жителей отправились на микроавтобусе в лес и наехали там на мину.

Об этом во вторник, 7 июня, сообщил у себя в Telegram-канале глава обладминистрации Алексей Кулеба.

«В Полесской громаде местные жители, несмотря на запрет въезда в лес и наличие предупредительных знаков, поехали собирать дрова и подорвались на мине. К счастью, никто не погиб. Люди получили легкие контузии», — рассказал он, еще раз предупредив об опасностях, с которыми все еще можно столкнуться на освобожденных от ВС РФ территориях.

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Кулеба также обнародовал фото с места происшествия, на котором видно, что микроавтобус в результате взрыва получил серьезные повреждения.

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