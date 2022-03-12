В Киевской области кадыровцы расстреляли 12 российских военнослужащих — разведка 12 марта, 23:11 Цей матеріал також доступний українською Кадыровцы, которые участвуют в войне (Фото:СтопКор)

Кадыровцы расстреляли 12 российских раненых военнослужащих в Бородянке Киевской области, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на данные разведки.

По информации украинской разведки, инцидент произошел около 16:00 12 марта.

Раненые, которых расстреляли, ожидали эвакуации на лечение в Беларусь.

11 марта член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил, что «заградительные отряды» кадыровцев не дают отступать российским военным, пытающимся захватить Киев.

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