В Киевской области кадыровцы расстреляли 12 российских военнослужащих — разведка

12 марта, 23:11
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Кадыровцы, которые участвуют в войне (Фото:СтопКор)

Кадыровцы, которые участвуют в войне (Фото:СтопКор)

Кадыровцы расстреляли 12 российских раненых военнослужащих в Бородянке Киевской области, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, ссылаясь на данные разведки.

По информации украинской разведки, инцидент произошел около 16:00 12 марта.

Раненые, которых расстреляли, ожидали эвакуации на лечение в Беларусь.

https://www.facebook.com/StratcomCentreUA/posts/306514761548511

11 марта член комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский сообщил, что «заградительные отряды» кадыровцев не дают отступать российским военным, пытающимся захватить Киев.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Киевская область Армия России Кадыровцы Война России против Украины

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