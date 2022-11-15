В Киевской области из-за сегодняшних обстрелов РФ повреждены 10 домов 15 ноября, 18:57 Последствия обстрела Киевской области, 15 ноября (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

В одном из районов Киевской области в результате ракетной атаки повреждены 10 домов. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

«10 домов повреждены из-за атаки захватчиков в одном из районов Киевщины», — отметил Небитов.

В то же время благодаря успешной работе сил противовоздушной обороны пострадавших среди мирного населения нет.

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Полицейские Киевской области продолжают фиксировать последствия ракетных ударов врага.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

