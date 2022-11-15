В Киевской области из-за сегодняшних обстрелов РФ повреждены 10 домов

15 ноября, 18:57
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Последствия обстрела Киевской области, 15 ноября (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

Последствия обстрела Киевской области, 15 ноября (Фото:ANDRII NEBYTOV / Telegram)

В одном из районов Киевской области в результате ракетной атаки повреждены 10 домов. Пострадавших нет.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

«10 домов повреждены из-за атаки захватчиков в одном из районов Киевщины», — отметил Небитов.

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В то же время благодаря успешной работе сил противовоздушной обороны пострадавших среди мирного населения нет.

Видео дня

Полицейские Киевской области продолжают фиксировать последствия ракетных ударов врага.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.

Россия осуществила новый массированный ракетный удар в первый день проведения саммита G20 в Индонезии.

https://www.youtube.com/watch?v=uzCLXJE1wVU
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Киевская область Война России против Украины

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