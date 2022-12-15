Киевская область. Из-за непогоды в регионе аварийные отключения — без света три населенных пункта в Бориспольском районе 15 декабря, 18:44 Снегопад в Киеве, 12 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Киевской области из-за мокрого снега и порывов ветра начались аварийные отключения электроэнергии в четверг вечером, 15 декабря. Сейчас без света три населенных пункта в Бориспольском районе — это 3800 семей.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

«Погода влияет и на темпы восстановления поврежденной в результате обстрелов РФ сети. Пока 50% абонентов планово без электроснабжения», — пояснил он.

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Кулеба заявил, что энергетики уже восстанавливают повреждения, а также делают все, чтобы вернуться к отключению электричества по графику. Он призвал украинцев экономить электроэнергию и не включать все приборы, когда она появится.

Ранее в Укрэнерго заявили, что на 15 декабря в энергосистеме Украины сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Ситуацию значительно усложняют погодные условия: снег, обледенения, сильные порывы ветра.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко 14 декабря заявил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшилась, и в ближайшие дни регионы могут выйти на плановые отключения света.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, российские оккупанты за два месяца планомерных атак ракетами и дронами повредили около 50% украинской энергосистемы.

