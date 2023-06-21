Воды по колено. В Киевской области из-за сильных ливней затопило церковь, аптеку и частные дома — фото 21 июня, 12:53 Подтопление в Киевской области (Фото:www.facebook.com/MNSKOB)

В Киевской области в результате непогоды были подтоплены церковь, ресторан и частные домовладения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в среду, 21 июня в Facebook.

Только в Бучанском районе спасатели пять раз привлекались к ликвидации последствий подтоплений.

В ведомстве рассказали, что воду пришлось откачивать из помещения церкви в городе Вишневое, в селе Софиевская Борщаговка — в аптеке, ресторане и семи частных домовладениях, в поселке Крюковщина из офисного помещения, расположенного в многоэтажном жилом доме.

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Фото: www.facebook.com/MNSKOB

Фото: www.facebook.com/MNSKOB

Фото: www.facebook.com/MNSKOB

Фото: www.facebook.com/MNSKOB

«Остро стоит вопрос подтоплений и в других полуподвальных помещениях новопостроенных жилых комплексов Бучанского района», — сказано в сообщении.

В МВД заявили, что большинство из них используются владельцами малого бизнеса и даже небольшие осадки здесь приводят к подтоплениям.

«Из-за хаотичной застройки и отсутствия полноценной системы водоотвода спасателям раз за разом приходится использовать аварийно-спасательное оборудование для откачки воды», — сказано в сообщении.

В ведомстве заявили, что страдают граждане, уничтожается имущество и поэтому проблема требует совместного решения с местными органами власти.