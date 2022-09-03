Занимались дискредитацией ВСУ и властей. В Киевской области и в Одессе заблокировали две ботофермы почти на 7 тысяч аккаунтов

3 сентября, 16:41
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СБУ ликвидировала две ботофермы (Фото:СБУ via Telegram)

СБУ ликвидировала две ботофермы (Фото:СБУ via Telegram)

СБУ заблокировала две ботофермы, которые распространяли деструктивный контент в Facebook. «Армия ботов» насчитывала почти 7 тысяч аккаунтов.

Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По данным правоохранителей, эти ботофермы работали для дискредитации Сил обороны Украины и руководства государства, оправдания вооруженной агрессии РФ и расшатывания общественно-политической ситуации в Украине.

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В Киевской области ботоферму на 5 тысяч аккаунтов создал 24-летний уроженец Запорожской области.

Отмечено, что для конспирации он регистрировал фейковые аккаунты через российские электронные адреса и виртуальные номера российских и белорусских мобильных операторов. В редких случаях для верификации использовал поддельные документы украинских граждан.

«Его клиентами были, в частности, представители пиар-подразделений политических партий и граждане России, которые продвигают в украинском информпространстве деструктивные и провокационные материалы», — говорится в сообщении.

СБУ
Фото: СБУ

В Одесской области организаторами ботофермы оказались четверо местных жителей.

«Основное направление их деятельности — создание и продвижение аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Дельцы использовали их для распространения панических настроений в регионе, в частности разгоняли дезинформацию и фейковые новости с фронтов», — сообщает СБУ.

СБУ
Фото: СБУ

После проведения экспертиз будут решать вопрос об объявлении фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) УКУ.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Одесса Служба безопасности Украины (СБУ) Киевская область ботоферма

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