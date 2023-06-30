В Киевской области группа молодых людей избила военного 30 июня, 22:25 Обследование пострадавшего (Фото:Нацполиция Киевской области / Facebook)

В селе Житние Горы Киевской области произошла драка с участием военного. Его избила группа молодых людей.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Видео дня

Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.

Как отмечают в полиции, военный в момент драки находился вне службы.