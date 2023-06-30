В Киевской области группа молодых людей избила военного
Обследование пострадавшего (Фото:Нацполиция Киевской области / Facebook)
В селе Житние Горы Киевской области произошла драка с участием военного. Его избила группа молодых людей.
Об этом сообщили в полиции Киевской области.
По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.
Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.
Как отмечают в полиции, военный в момент драки находился вне службы.