В Киевской области группа молодых людей избила военного

30 июня, 22:25
Поделиться:
Обследование пострадавшего (Фото:Нацполиция Киевской области / Facebook)

Обследование пострадавшего (Фото:Нацполиция Киевской области / Facebook)

В селе Житние Горы Киевской области произошла драка с участием военного. Его избила группа молодых людей.

Об этом сообщили в полиции Киевской области.

По информации правоохранителей, 25 июня между компанией местных жителей и военнослужащим началась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Видео дня

Полицейские уже установили и допросили всех людей, которые причастны к инциденту. После этого военнослужащий пройдет судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.

Как отмечают в полиции, военный в момент драки находился вне службы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Киевская область Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X