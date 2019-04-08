В Киевской области главврач украл машину скорой помощи Сегодня, 12:16 699 Цей матеріал також доступний українською moz.gov.ua Главврач также перечислил 200 тысяч бюджетных средств на ремонт машины, который не проводили moz.gov.ua

Главврач одной из больниц Киевской области присвоил себе автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в прокуратуре, он дал своим подчиненным устное указание передать машину со всеми документами о регистрации частному предпринимателю.

Мотивировал он это якобы необходимостью проведения ремонта, однако в итоге карета скорой помощи оказалась в собственности третьих лиц.

Кроме машины, больница также лишилась 200 тысяч гривен бюджетных средств, которые главврач перевел в качестве оплаты ее ремонта.

В действительности же его никто не проводил, а в акты выполненных работ медик внес ложные данные.