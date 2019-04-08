В Киевской области главврач украл машину скорой помощи
Главврач одной из
больниц Киевской области присвоил себе автомобиль скорой помощи.
Как рассказали в
прокуратуре, он дал своим подчиненным устное указание передать машину со всеми документами
о регистрации частному предпринимателю.
Мотивировал он
это якобы необходимостью проведения ремонта, однако в итоге карета скорой
помощи оказалась в собственности третьих лиц.
Кроме
машины, больница также лишилась 200 тысяч гривен бюджетных средств, которые
главврач перевел в качестве оплаты ее ремонта.
В действительности же его никто не проводил, а в акты выполненных работ медик внес
ложные данные.