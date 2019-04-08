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В Киевской области главврач украл машину скорой помощи

Сегодня, 12:16
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В Киевской области главврач украл машину скорой помощи - фото

moz.gov.ua

Главврач также перечислил 200 тысяч бюджетных средств на ремонт машины, который не проводили

Главврач одной из больниц Киевской области присвоил себе автомобиль скорой помощи.

Как рассказали в прокуратуре, он дал своим подчиненным устное указание передать машину со всеми документами о регистрации частному предпринимателю.

Мотивировал он это якобы необходимостью проведения ремонта, однако в итоге карета скорой помощи оказалась в собственности третьих лиц.

Кроме машины, больница также лишилась 200 тысяч гривен бюджетных средств, которые главврач перевел в качестве оплаты ее ремонта.

В действительности же его никто не проводил, а в акты выполненных работ медик внес ложные данные.

Теги:   Медики Хищении средств Автомобиль Скорая помощь Киевская область

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