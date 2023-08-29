В Киевской области глава ВВК выписывала «липовые» справки уклонистам за 10 тысяч долларов — СБУ 29 августа, 16:35 Задержание подозреваемой (Фото:СБУ)

Главу военно-врачебной комиссии в Киевской области подозревают в выдаче «липовых» справок о непригодности к военной службе.

Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, все «липовые» справки выдавались за подписью чиновницы и были заверены печатью.

Подыскивал «клиентов» начальник отделения одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки Киевской области со своими двумя сообщниками, которым было сообщено о подозрении в июле, отмечают в ГБР.

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За свои услуги злоумышленники брали от 6 до 10 тысяч долларов США. Стоимость зависела от имеющихся проблем со здоровьем уклонистов и их возраста.

Чем старше был мужчина, тем дешевле была «услуга» по подделке документов. Председатель ВВК выписывала справки даже без прохождения мужчинами комиссии.

Уже установлено, что такой «услугой» подозреваемой воспользовались более 10 человек.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливается причастность к совершенному преступлению других лиц.

Злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.