На Киевщине эксгумировано более 1,3 тысячи тел гражданских — МВД 4 июня, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Большинство жертв оккупантов в Киевской области погибли от стрелкового оружия (Фото:Полиция Киевской области)

После освобождения от российских захватчиков в Киевской области эксгумировано более 1,3 тысячи тел гражданских.

Об этом сообщила спикер Министерства внутренних дел Елена Матвеева.

Пока жестоко убитых россиянами украинцев до сих пор находят на Киевщине.



«По состоянию на сегодняшний день эксгумировали уже более 1300 тел мирных жителей. После проведения следственных действий на месте захоронений их направили в морги, где провели судебно-медицинские экспертизы», — подчеркнула она.

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Матвеева отметила, что до сих пор лица более двух сотен погибших не установлены.

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