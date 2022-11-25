Использовали генератор. В Киевской области две семьи отравились угарным газом, пострадал ребенок, погиб мужчина
В Киевской области две семьи отравились угарным газом (Фото:t.me/andrii_nebytov)
В Киевской области две семьи отравились угарным газом, пострадал ребенок, погиб мужчина.
Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.
По его словам, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении.
«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», — сказал он.
Глава области добавил, что трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.
По его словам, сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем четырехлетней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей — 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.
Небитов призвал не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем.