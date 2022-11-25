Использовали генератор. В Киевской области две семьи отравились угарным газом, пострадал ребенок, погиб мужчина 25 ноября, 15:07 В Киевской области две семьи отравились угарным газом (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В Киевской области две семьи отравились угарным газом, пострадал ребенок, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении.

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«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», — сказал он.



Глава области добавил, что трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.

По его словам, сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем четырехлетней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей — 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

Небитов призвал не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем.