Использовали генератор. В Киевской области две семьи отравились угарным газом, пострадал ребенок, погиб мужчина

25 ноября, 15:07
Поделиться:
В Киевской области две семьи отравились угарным газом (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В Киевской области две семьи отравились угарным газом (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В Киевской области две семьи отравились угарным газом, пострадал ребенок, погиб мужчина.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

По его словам, в селе Бобрица семья использовала для освещения генератор, находившийся прямо в помещении.

Видео дня

«В результате отравления погиб глава семьи, его жену медики успели госпитализировать в больницу», — сказал он.

Глава области добавил, что трагический инцидент произошел и в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья.

Читайте также:
Энергосистема на грани коллапса. Сможет ли Украина защититься от блэкаута, и что для этого нужно?

По его словам, сначала стало плохо 72-летней бабушке, затем четырехлетней внучке. Ухудшилось состояние также у старшей — 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

Небитов призвал не пренебрегать инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем.

https://www.youtube.com/watch?v=mClfP0YPEVI
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киевская область Война России против Украины Генератор

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X