«Черта лысого тот Путин нас испугает». В Киевской области дрон-камикадзе упал во двор пожилой пары, сгорела кухня, гараж и автомобиль 19 декабря, 16:20 Дрон-камикадзе упал во двор пожилой пары (Фото:t.me/OleksiyKuleba)

В понедельник, 19 декабря, в Киевской области дрон-камикадзе упал во двор пожилой пары, в результате сгорела кухня, гараж и автомобиль.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба в Telegram.

«Дедушка Иван и бабушка Ольга жили в своем доме… Беспилотник упал прямо во двор — в доме повреждены окна, двери и крыша. Полностью сгорела летняя кухня, гараж и автомобиль», — говорится в сообщении Кулебы в Telegram.

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Фото: https://t.me/OleksiyKuleba

Фото: https://t.me/OleksiyKuleba

Фото: https://t.me/OleksiyKuleba

Фото: https://t.me/OleksiyKuleba

По его словам, взрывной волной повредило дом напротив.

«Больше всего меня увлекает настроение людей. Показывая разрушение, Ольга говорит: «Черта лысого тот путин нас испугает», — рассказал глава области.

На местах поврежденных домов уже работают комиссии и фиксируют разрушение. В ближайшее время приступят к ремонтным работам — заменим окна и крыши.

В ночь на понедельник, 19 декабря, Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Две воздушные тревоги подряд продолжались в столице около четырех часов, с 2 ночи почти до 6 утра.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы частично пропал свет.