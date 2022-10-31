В Киевской области сбили российские ракеты, в результате вражеских попаданий повреждены здания, есть пострадавшие — полиция

31 октября, 10:14
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В Киевской области сбиты вражеские ракеты (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В Киевской области сбиты вражеские ракеты (Фото:t.me/andrii_nebytov)

В понедельник, 31 октября, в Киевской области было сбито российские ракеты.

Об этом сообщил начальник полиции в Киевской области Андрей Небитов в Telegram.

«Угроза ракетных ударов продолжается. В одном из районов Киевской области Силами противовоздушной обороны уже сбиты вражеские ракеты», — написал он.

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По словам Небитова, в результате обстрелов и попаданий оккупантов повреждены здания, есть пострадавшие.

«На месте работают спасатели и полиция. Фиксируем последствия вражеских обстрелов», — написал он.

Глава полиции призвал оставаться в укрытиях.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Полиция Киевская область Война России против Украины

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