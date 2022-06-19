В Киевской области ПВО сбила российскую ракету 19 июня, 09:27 Цей матеріал також доступний українською Под Киевом ПВО сбила российскую ракету (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В воскресенье, 19 июня, утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы — отработала ПВО по враждебному воздушному объекту.



Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"Задымленность не обнаружена, пожары отсутствуют, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Работают подразделения национальной полиции и другие службы. Информация уточняется.

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