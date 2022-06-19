В Киевской области ПВО сбила российскую ракету

19 июня, 09:27
Цей матеріал також доступний українською
Под Киевом ПВО сбила российскую ракету (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

Под Киевом ПВО сбила российскую ракету (Фото:Воздушное командование «Запад» Воздушных Сил ВС Украины/Facebook)

В воскресенье, 19 июня, утром в Вышгородском районе Киевской области были слышны взрывы — отработала ПВО по враждебному воздушному объекту.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

Читайте также:
«Подчеркивали сами». США не будут против использования своего оружия для ударов по Крыму — интервью с израильским военным

"Задымленность не обнаружена, пожары отсутствуют, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Работают подразделения национальной полиции и другие службы. Информация уточняется.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=Vzx6MuYurSw&t=667s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область ПВО Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X