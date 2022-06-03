Притворилась мертвой. В Киевской области 13-летняя девочка чудом спаслась, когда ее семью расстреляли оккупанты 3 июня, 18:16 Цей матеріал також доступний українською Девочка Дария пыталась скрыться, но военные пустили автоматную очередь (Фото:Скрін відео/YouTube)

В селе Катюжанка на Киевщине 13-летняя девочка притворялась мертвой, чтобы российские оккупанты ее не расстреляли.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом сообщили в полиции Киевской области.



В конце февраля 2022 года российская колонна зашла в село. Тогда девочка и ее родные пытались проехать домой с соседней улицы, когда оккупанты открыли огонь по машине. Автомобиль загорелся, отец Дарьи и его жена погибли на месте.

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Девочка пыталась убежать, но военные пустили автоматную очередь и тяжело ранили ее в руку и бедро. Дарья буквально выполза из-под пуль и чудом выжила, притворившись мертвой.

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