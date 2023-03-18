В Киевской и Житомирской областях возможны отключения электричества — Минэнерго 18 марта, 12:31 В Киевской и Житомирской областях возможны отключения электричества (Фото:НЭК Укрэнерго)

В Минэнерго предупреждают о возможных временных ограничениях поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях.

Как отмечают в Минэнерго, это связано с ремонтными работами на сетевых объектах.

В то же время, министр энергетики Герман Галущенко отмечает, что в субботу, 18 марта, ситуация в энергосистеме остается стабильной, она работает без ограничений для потребителей, запас мощности есть.

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«Генерация полностью обеспечивает потребности потребителей в электроэнергии во всех областях», — отметил министр.