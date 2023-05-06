В двух областях Украины трактористы подорвались на минах 6 мая, 17:40 В Харьковской области из-за наезда на мину травмировался 43-летний тракторист (Фото:ГСЧС)

В Киевской и Харьковской областях на протяжении суток трактористы наехали на противотанковые мины.

Так, в Киевской области 50-летний водитель агрофирмы, возвращаясь на предприятие, наехал на оставленную во время оккупации противотанковую мину. Инцидент произошел вечером 5 мая на полевой дороге между селами Плоске и Гоголев.

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Как сообщает глава полиции Киевщины Андрей Небитов, в результате взрыва тракторист получил телесные повреждения и был госпитализирован. На данный момент угрозы его здоровью и жизни нет.

На Харьковщине 6 мая на поле неподалеку от села Затишье Харьковского района трактор тоже наткнулся на противотанковую мину. В результате взрыва травмировался 43-летний тракторист: его доставили в больницу.