В киевском зоопарке произошел пожар - фоторепортаж

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Пожар возник в здании, где животные проводят зимы
Фото: ГСЧС

Пожар возник в здании, где животные проводят зимы

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что 8 апреля на территории киевского зоопарка произошел пожар. 

Огонь возник в здании площадью 60 кв. м, которое используется для зимнего проживания животных

Для тушения пожара были задействованы четыре единицы техники и 23 человека.

Пострадавших и погибших нет. Животных успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Киеве в здании Пенсионного фонда произошел пожар, на месте аварии спасатели нашли тело мужчины.

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