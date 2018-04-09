В киевском зоопарке произошел пожар - фоторепортаж

Пожар возник в здании, где животные проводят зимы

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что 8 апреля на территории киевского зоопарка произошел пожар.

Огонь возник в здании площадью 60 кв. м, которое используется для зимнего проживания животных

Для тушения пожара были задействованы четыре единицы техники и 23 человека.

Пострадавших и погибших нет. Животных успели эвакуировать.

Ранее сообщалось, что 5 апреля в Киеве в здании Пенсионного фонда произошел пожар, на месте аварии спасатели нашли тело мужчины.