В киевском зоопарке произошел пожар - фоторепортаж

Пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает, что 8 апреля на территории киевского зоопарка произошел пожар.
Огонь возник в здании площадью 60 кв. м, которое используется для зимнего проживания животных
Для тушения пожара были задействованы четыре единицы техники и 23 человека.
Пострадавших и погибших нет. Животных успели эвакуировать.
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