В Киевском зоопарке показали новых экзотических обитателей - кузиманз

В киевском зоопарке появились новые экзотические обитатели - длинноносые кузиманзы.

Об этом сообщили в пресс-службе зверинца.

"Ты знаешь, кто такие кузиманзы? Это - новые жители Острова зверей. Приходи знакомиться с Кузей, Манзей и их кузиманзами!" - говорится в сообщении.

Длинноносая кузиманза - вид хищных млекопитающих из семейства мангустовых, который обитает в Западной Африке. Зверьки ведут преимущественно дневной образ жизни.

Кузиманзы живут группами численностью 20 и более особей. Животные не имеют постоянных нор, а спят в земляных расщелинах, в пустых стволах деревьев или в густой растительности.

Их питание состоит из беспозвоночных животных, таких как улитки, дождевые черви, паукообразные, крабы, мокрицы, многоножки и различных насекомых. Они едят также лягушек, змей, ящериц, птиц и их яйца.

Длинноносые кузиманзы легко приручаются и иногда их содержат в качестве домашних животных.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Киева родились детеныши редких черных аистов.