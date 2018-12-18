В киевском ресторане у посетителя похитили $160 тысяч - СМИ Сегодня, 13:29 798 Цей матеріал також доступний українською Полиция ввела план Перехват Фото: полиция

В одном из столичных ресторанов на улице Большой Васильковской во вторник, 18 декабря, неизвестные украли у посетителя $160 тысяч, передает Информатор со ссылкой на собственный источник.

Как сообщается, похитив деньги, злоумышленники скрылись с места преступления на черной иномарке с номерными знаками АН 1364 ОС

По словам очевидцев, автомобиль уехал в сторону площади Льва Толстого.

Сейчас столичной полицией введен план Перехват. Других подробностей происшествия на данное время нет.