Кирилл Говорун
Два томоса для Украины
Иван Яковина
Тереза Мэй не спасет Великобританию
Иван Компан
Cпасибо за чудо, Святой Николай
Мустафа Найем
Другими глазами. Что происходит в Одессе

В киевском ресторане у посетителя похитили $160 тысяч - СМИ

Сегодня, 13:29
798
Цей матеріал також доступний українською

Полиция ввела план Перехват

Фото: полиция

В одном из столичных ресторанов на улице Большой Васильковской во вторник, 18 декабря, неизвестные украли у посетителя $160 тысяч, передает Информатор со ссылкой на собственный источник.

Как сообщается, похитив деньги, злоумышленники скрылись с места преступления на черной иномарке с номерными знаками АН 1364 ОС

По словам очевидцев, автомобиль уехал в сторону площади Льва Толстого.

Сейчас столичной полицией введен план Перехват.  Других подробностей происшествия на данное время нет.

Теги:   Ограбление Киев

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Украина/События

Вчера, 22:30

article_img
Украина объявит в международный розыск фигуранта дела об убийстве Гандзюк - член ВСК

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
9175
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
6166
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
5918
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
10828
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
9175
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8588
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29045
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25158
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20740

Читайте также

Лонгриды

Сегодня, 13:49

article_img
Крик солнца. Три истории о людях, которые борются за Мариуполь
Экономика

Сегодня, 13:46

article_img
Открытие рынка земли. Официальные позиции украинских политсил и как они голосуют
Украина

Сегодня, 12:53

article_img
Перу, ЮАР, Индия. Пять историй от украинцев, которые год волонтерили в далеких уголках планеты

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться