В Киевском метрополитене закрыли недавно установленные турникеты
В Киевском метрополитене на станции Площадь Льва Толстого закрыли недавно установленные турникеты для бесконтактных платежей.
Как заявила советник главы КП Киевский метрополитен и начальник информационного
центра Оксана Никифорук, это связано с процессом настраивания системы, сообщает
44.ua.
"Сейчас на месте работают специалисты, которые продолжают процесс настройки турникетов, поскольку нужно и к банку подключиться, и чтобы сеть была. А оградили устройства с целью бесперебойного их настраивания и подключения. В ближайшее время их откроют", - рассказала она.
Напомним, новые турникеты на станции Площадь Льва Толстого были установлены 24 января.
Оборудование предназначено для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.