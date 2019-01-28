В Киевском метрополитене закрыли недавно установленные турникеты Вчера, 15:53 952 Цей матеріал також доступний українською КП Киевский метрополитен В киевском метро закрыли новые турникеты КП Киевский метрополитен

В Киевском метрополитене на станции Площадь Льва Толстого закрыли недавно установленные турникеты для бесконтактных платежей.

Как заявила советник главы КП Киевский метрополитен и начальник информационного центра Оксана Никифорук, это связано с процессом настраивания системы, сообщает 44.ua.



"Сейчас на месте работают специалисты, которые продолжают процесс настройки турникетов, поскольку нужно и к банку подключиться, и чтобы сеть была. А оградили устройства с целью бесперебойного их настраивания и подключения. В ближайшее время их откроют", - рассказала она.

Напомним, новые турникеты на станции Площадь Льва Толстого были установлены 24 января.

Оборудование предназначено для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.

