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В Киевском метрополитене закрыли недавно установленные турникеты

Вчера, 15:53
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КП Киевский метрополитен

В киевском метро закрыли новые турникеты

В Киевском метрополитене на станции Площадь Льва Толстого закрыли недавно установленные турникеты для бесконтактных платежей.

Как заявила советник главы КП Киевский метрополитен и начальник информационного центра Оксана Никифорук, это связано с процессом настраивания системы, сообщает 44.ua.

"Сейчас на месте работают специалисты, которые продолжают процесс настройки турникетов, поскольку нужно и к банку подключиться, и чтобы сеть была. А оградили устройства с целью бесперебойного их настраивания и подключения. В ближайшее время их откроют", - рассказала она.

Напомним, новые турникеты на станции Площадь Льва Толстого были установлены 24 января.

Оборудование предназначено для прохода пассажиров, пользующихся бесконтактными банковскими карточками для оплаты проезда.

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