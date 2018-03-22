В киевском метро задержали мужчину со взрывчаткой, который следовал в центр города

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Задержанным оказался уроженец Волынской области

Задержанным оказался уроженец Волынской области

В четверг, 22 марта, на станции метро Житомирская в Киеве задержали мужчину, который вез в рюкзаке взрывчатку.

"Внимание правоохранителей привлек рюкзак пассажира, при осмотре которого и обнаружили тротиловую шашку весом около 100 граммов, 100 граммов пластида, запал и детонаторы", - рассказали в полиции, добавив, что задержанный следовал в центр города.

Им оказался уроженец Волынской области 1990 года рождения, который в последнее время жил в Киеве.

"Изъятого достаточно, чтобы уничтожить, например, троллейбус, вагон метро или несколько автомобилей", - отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в метро Харькова полиция задержала мужчину с тремя гранатами.

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