10 июля 2018, вторник

В киевском метро полицейский избил лежащего на перроне мужчину - видео

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Очевидцы сняли на видео, как полицейский бьет лежачего мужчину
Фото: скрин видео

Очевидцы сняли на видео, как полицейский бьет лежачего мужчину

В сети появилось видео, на котором работник правоохранительных органов бьет неизвестного мужчину на станции метрополитена Контрактовая в Киеве.

Видео опубликовано в Telegram-канале Kyiv LIVE. Отмечается, что видео прислал пользователь Oleg Nemes.

"Сотрудник полиции избил парня за то, что он пересек желтую линию", - говорится в подписи к видео.

На видео видно, как работник полиции нанес несколько ударов дубинкой по лежащему на перроне мужчине, которого держала работница метрополитена. Затем полицейский с сотрудницей просто потащили его по полу к ​​выходу.

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Дата и обстоятельства инцидента на данный момент неизвестны.

В полиции Киева Украинской правде сообщили, что по факту происшествия проводят предварительную проверку.

"Мы пока не знаем, что произошло. Связались с полицией метрополитена, пересмотрим видео, выясним и впоследствии прокомментируем", - сказала сотрудница пресс-службы киевской полиции Яна Неруш.

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