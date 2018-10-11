В киевском метро появилась новая "реклама" Сытника

В киевском метрополитене расклеили листовки с "рекламой" директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Дайте мне еще один шанс до следующего раза. Я точно разоблачу топ-коррупционеров", - написано на листовке якобы от имени Сытника.
Также на плакате указаны названия двух организаций: Чесне Слово и Національна Безпекова Платформа.
Напомним, 1 октября в киевском метрополитене появилась реклама, на которой изображен директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
В пресс-службе НАБУ заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к этой рекламе.
Сам Сытник заявил, что рекламу с его изображением, которую разместили в киевском метрополитене, заказал заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого НАБУ ведет дело.
Лекции Нового Времени возвращаются!
Мы собрали известных экономистов и бизнесменов, влиятельных историков и мыслителей, и задали им один вопрос: «Что ждёт страну?»Посмотреть расписание
Комментарии
Правила комментирования