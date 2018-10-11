11 октября 2018, четверг

В киевском метро появилась новая "реклама" Сытника

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Листовки с

Листовки с "рекламой" Сытника расклеили в киевском метро

В киевском метрополитене расклеили листовки с "рекламой" директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Дайте мне еще один шанс до следующего раза. Я точно разоблачу топ-коррупционеров", - написано на листовке якобы от имени Сытника.

Также на плакате указаны названия двух организаций: Чесне Слово и Національна Безпекова Платформа.

Напомним, 1 октября в киевском метрополитене появилась реклама, на которой изображен директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

В пресс-службе НАБУ заявили, что ведомство не имеет никакого отношения к этой рекламе.

Сам Сытник заявил, что рекламу с его изображением, которую разместили в киевском метрополитене, заказал заместитель главы СБУ Павел Демчина, против которого НАБУ ведет дело.

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