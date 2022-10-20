«Пусть сам Зеленский воюет, или Кличко». В киевском метро мужчина агрессивно критиковал мобилизацию в Украине 20 октября, 18:02 В Киеве мужчина выступил против мобилизации в Украине (Фото:Ольга Мусафирова / Facebook)

В четверг, 20 октября, в вагоне столичного метро мужчина агрессивно и с использованием ненормативной лексики критиковал мобилизацию в Украине.

Об этом рассказала журналистка Ольга Мусафирова в Facebook, опубликовав фото мужчины.

«Только что. Это быдло на весь вагон метро, громко, ровно, с матерными словами, явно с расчетом на реакцию разглагольствует:» … Да пошли они со своей войной и мобилизацией! Пусть сам Зеленский сражается, или Кличко, а не мирные люди! Хочешь убить человека — отправь его на войну! Снимай, снимай!", — цитирует она слова мужчины.

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По ее словам, в вагоне никто не отреагировал на такое поведение мужчины.

«Больше всего расстроило даже не быдло, а молчаливая реакция. В вагоне же и мужчины были», — добавляет журналистка.

Общая мобилизация в Украине началась с 24 февраля и предусматривала четыре волны призыва от экспертов и ветеранов до простых гражданских. Тем не менее, на 8 месяце войны все волны мобилизации уже прошли.

Согласно закону, мобилизации в Украине подлежат все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие ограничений по состоянию здоровья и не входящих в категории исключений.

Очередность и объем призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики определяет Генеральный штаб ВСУ.