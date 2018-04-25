В киевском госпитале создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у бойцов АТО

В госпитале Лесная поляна, что в Пуще-Водице в Киеве, создадут отделение для лечения посттравматического синдрома у ветеранов боевых действий и их родных.

О таких планах сообщили в Министерстве здравоохранения.

Госпиталь и в дальнейшем продолжит обслуживать воинов-интернационалистов, "но будет делать это качественно, на принципах доказательной медицины, добавив услуги в сфере психического здоровья".

Отмечается, что форму собственности заведения менять не будут, так же речь не идет о закрытии заведения. Минздрав планирует объявить конкурс на должность руководителя учреждения, задачей которого будет улучшить качество оказания помощи ветеранам.

Сейчас 40% пациентов этого госпиталя лечат нарушения психики, поведения и заболевания нервной системы. В то же время, в заведении нет ни одного психолога или психотерапевта.

Именно для этого и создают новое отделение.

Справка Минздрава: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) возникает вследствие психотравмирующих событий. Мировая статистика свидетельствует, что от 11% до 30% ветеранов из разных стран мира сталкиваются с этим расстройством. Достоверная статистика для Украины отсутствует, в то же время известно, что охват услугами для поддержки психического здоровья ветеранов является недостаточным.

Министр обороны Степан Полторак в декабре прошлого года заявил, что количество небоевых потерь в Вооруженных силах Украины уменьшилась в пять раз по сравнению с показателями предыдущих лет. Месяцем ранее заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что с 2014 года более 10 тысяч военных погибли и были ранены не из-за боевых действий.

24 апреля глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков заявил, более тысячи участников боевых действий на Донбассе покончили жизнь самоубийством.