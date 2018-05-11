В киевском Гидропарке мужчину ранили ножом

В одном из кафе на территории Гидропарка в Киеве один из посетителей получил ножевое ранение.

"Телесные повреждения мужчине нанес товарищ, с которым он распивал алкогольные напитки. Мужчины отдыхали в кафе, и между ними возник конфликт, который завершился дракой. В результате один из посетителей выхватил нож и ударил им оппонента в грудь, после чего пытался скрыться", - рассказали в Нацполиции.

Нападавшим оказался 40-летний уроженец Житомира, который в последнее время жил в столице и работал на стройке. На данное время он задержан.

В свою очередь 24-летний пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке произошел пожар.