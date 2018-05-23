В Киевской области задержали россиянина с гранатой, который "нес сдать ее в полицию"

Правоохранители задержали в Макарове Киевской области гражданина РФ с боевой осколочной гранатой Ф-1.

Об этом сообщили в Нацполиции.

"Участковый офицер обратил внимание на подозрительную личность, которая ранее находилась в поле зрения правоохранителей. Работник полиции спросил 47-летнего мужчину, имеет ли тот при себе какие-то запрещенные законом предметы и услышал утвердительный ответ. Гражданин России признался, что имеет при себе боевую гранату", - говорится в сообщении.

При этом россиянин настаивал, что собирался сдать ее в правоохранительные органы.

В полиции также отметили, что мужчина находился на территории Украины нелегально.

"Мужчина принудительно будет возвращен в свою страну. По данному факту возбуждено уголовное производство ч. 1 ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, передача или сбыт огнестрельного оружия)", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в РФ мужчина бросил в военных осколочную гранату.