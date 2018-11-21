В Киевской области задержали офицера полиции за взятку в $4000

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали офицера полиции управления Национальной полиции в Киевской области за вымогательство взятки в размере $4000.

Как сообщили в спецслужбе, участковый одного из районных отделов областного управления Нацполиции требовал от местного жителя деньги за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задокументировали получение первых $500. При получении оставшейся суммы - $3500 - полицейского задержали.

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Сейчас решается вопрос об объявлении о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, избрании меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.