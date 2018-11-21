21 ноября 2018, среда

В Киевской области задержали офицера полиции за взятку в $4000

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Полицейского задержали при получении второго транша
Фото: СБУ

Полицейского задержали при получении второго транша

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали офицера полиции управления Национальной полиции в Киевской области за вымогательство взятки в размере $4000.

Как сообщили в спецслужбе, участковый одного из районных отделов областного управления Нацполиции требовал от местного жителя деньги за непривлечение к уголовной ответственности за хранение и сбыт наркотиков.

Во время спецоперации сотрудники СБУ задокументировали получение первых $500. При получении оставшейся суммы - $3500 - полицейского задержали.

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