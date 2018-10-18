18 октября 2018, четверг

В Киевской области задержали инспектора полиции охраны, который продавал боеприпасы из зоны ООС

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СБУ разоблачила чиновника полиции охраны на торговле боеприпасами
Фото: СБУ

СБУ разоблачила чиновника полиции охраны на торговле боеприпасами

В Василькове Киевской области задержали бывшего инспектора Управления полиции охраны, который занимался торговлей боеприпасами из зоны проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

По информации следователей, подозреваемый получал военные средства поражения из района проведения ООС на Донбассе, а сбывал через посредника - ранее судимого жителя Васильковского района.

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Во время реализации очередной партии патронов к огнестрельному оружию обоих фигурантов задержали. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, они взяты под домашний арест.

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