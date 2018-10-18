В Киевской области задержали инспектора полиции охраны, который продавал боеприпасы из зоны ООС

В Василькове Киевской области задержали бывшего инспектора Управления полиции охраны, который занимался торговлей боеприпасами из зоны проведения Операции объединенных сил.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.

По информации следователей, подозреваемый получал военные средства поражения из района проведения ООС на Донбассе, а сбывал через посредника - ранее судимого жителя Васильковского района.

Смотрите также Житель Закарпатья продавал оружие через экспресс-почту

Во время реализации очередной партии патронов к огнестрельному оружию обоих фигурантов задержали. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.

Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, они взяты под домашний арест.