В Киевской области задержали инспектора полиции охраны, который продавал боеприпасы из зоны ООС

В Василькове Киевской области задержали бывшего инспектора Управления полиции охраны, который занимался торговлей боеприпасами из зоны проведения Операции объединенных сил.
Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в г. Киеве и Киевской области.
По информации следователей, подозреваемый получал военные средства поражения из района проведения ООС на Донбассе, а сбывал через посредника - ранее судимого жителя Васильковского района.
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Во время реализации очередной партии патронов к огнестрельному оружию обоих фигурантов задержали. Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу.
Задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, они взяты под домашний арест.
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