В Киевской области во время новогоднего праздника в школе неизвестный напал на отца одного из учеников Сегодня, 20:27 248 Цей матеріал також доступний українською Фото : полиция Задержанный пытался уничтожить вещественные доказательства

В четверг, 27 декабря, в школе селе Сулимовка Яготинского района Киевской области неизвестный мужчина с ножом напал на отца одного из учеников, в результате он получил несколько ранений.

Как сообщили в местной полиции, пьяный мужчина захотел попасть на празднование Нового года в школьной столовой, однако ему пытался помешать отец одного из учеников. Между мужчинами возник словесный конфликт, после чего нарушитель несколько раз ударил ножом оппонента и скрылся с места происшествия. Раненого доставили в больницу

Полицейские оперативно вышли на след злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Яготина. В момент задержания он пытался уничтожить вещественные доказательства.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Нападавшему грозит до восьми лет тюрьмы.