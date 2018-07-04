В Киевской области в санатории отравились 17 детей

В Киевской области зарегистрирован второй за неделю случай массового отравления детей - в санаторном учреждении областного совета Поляна в Барышевке отравились 17 человек.

Об этом Украинской правде сообщил председатель Киевской областной администрации Александр Горган.

"17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в сложном состоянии нет", - сказал он.

По словам главы Киевской ОГА, в санатории отобрали смывы и другие необходимые материалы для анализа на определение возбудителя инфекции.

Он добавил, что районные медучреждения подготовили места в случае ухудшения самочувствия детей.

Напомним, что детском оздоровительном лагере санаторного типа Славутич в Киевской области отравились 11 детей, еще одна девочка впала в кому.

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Госпродпотребслужба пришла к выводу, что причиной отравления стало употребление просроченных йогуртов. В Минздраве уточнили, что состояние ребенка, впавшего в кому, не связано с массовым отравлением.