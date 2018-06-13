13 июня 2018, среда

В Киевской области у мужчины в руках сдетонировало взрывное устройство, которое он собрал ради "шутки"

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Инцидент произошел на территории СТО
Фото: полиция

Инцидент произошел на территории СТО

В среду, 13 июня, в Киево-Святошинском районе у мужчины в руках сдетонировало самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщили в управлении Нацполиции в Киевской области.

"Группа молодых людей, которые являются работниками местной станции технического обслуживания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили подшутить, и один из них создал собственноручно самодельное устройство, которое и взорвалось у него прямо в руках", - говорится в сообщении.

В результате происшествия мужчина с травмой рук был госпитализирован в больницу. Его состояние не уточняется.

Обломки взрывного устройства направлены на экспертизу.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва неизвестного устройства под Киевом мужчина получил травмы рук и челюсти.

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