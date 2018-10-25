В Киевской области центр минимизации таможенных платежей нанес госбюджету ущерб на 15 млн гривен

Правоохранители разоблачили в Киевской области деятельность межрегионального центра минимизации таможенных платежей.

Как сообщается, за период с 2017 по 2018 год его организаторы нанесли государственному бюджету ущерб на сумму более 15 млн гривен.

По данному делу было проведено более 40 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в транспортных средствах и офисных помещениях на территории Киевской, Харьковской и Одесской областей.

Во время следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документы финансово-хозяйственной деятельности, компьютеры, электронные носители информации, более 30 печатей и денежные средства, полученные противоправным путем.