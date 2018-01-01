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В Киевской области спасли девочку, которая намеревалась выпрыгнуть из окна - видео

Сегодня, 20:17
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Подростка удалось спасти

Скриншот видео ГСЧС (Спасение девушки)

В Броварах, Киевской области, на балконе 9-го этажа жилого дома была замечена девочка-подросток, которая намеревалась выпрыгнуть из окна.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На место вызова были направлены бойцы спасательной службы.

Оценив обстановку, было принято решение спуститься в окно балкона 9-го этажа с крыши жилого дома. Начальник караула с крыши дома попал на балкон и затащил девочку в помещение.

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