В Киевской области спасли девочку, которая намеревалась выпрыгнуть из окна - видео Сегодня, 20:17 85 Цей матеріал також доступний українською Подростка удалось спасти Скриншот видео ГСЧС (Спасение девушки)

В Броварах, Киевской области, на балконе 9-го этажа жилого дома была замечена девочка-подросток, которая намеревалась выпрыгнуть из окна.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На место вызова были направлены бойцы спасательной службы.

Оценив обстановку, было принято решение спуститься в окно балкона 9-го этажа с крыши жилого дома. Начальник караула с крыши дома попал на балкон и затащил девочку в помещение.