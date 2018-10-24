В Киевской области разыскивают мужчину, устроившего смертельную стрельбу на предприятии

Прокуратура объявила в розыск 45-летнего мужчину, который открыл огонь по работникам предприятия в селе Олизаровка Иванковского района Киевской области.
Об этом сообщили в прокуратуре Киевской области.
Как установило следствие, подозреваемый с ружьем пришел в столовую предприятия и выстрелил в двух мужчин, с которыми у него был личный конфликт. Обоим пострадавшим удалось убежать.
После чего злоумышленник совершил несколько прицельных выстрелов по 32-летнему мужчине, он умер на месте происшествия. После стрельбы подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.
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Следователи считают, что мужчина решил убить трех работников предприятия на почве личных неприязненных отношений.
По факту преступления мужчине объявлено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 3 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 (незаконченное покушение на умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины.
Проводятся розыскные мероприятия для задержания 45-летнего подозреваемого.
В прокуратуре не указали, когда именно произошла стрельба и на каком предприятии.
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