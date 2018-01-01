В Киевской области разоблачили банду, совершавшую разбойные нападения в форме СБУ
В Киевской области разоблачили банду злоумышленников, действовавшую под видом сотрудников СБУ.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
"Задержана группа из 4 человек, совершавших разбойные нападения на территории Киевской области и Киева. Так, "разбойники с большой дороги", используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины, совершали разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров", - сказано в сообщении.
Во время обысков у злоумышленников обнаружили спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовались во время разбойных нападений.
Злоумышленников задержали. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.