В Киевской области разоблачили банду, совершавшую разбойные нападения в форме СБУ Сегодня, 21:18 109 Цей матеріал також доступний українською Во время обысков у злоумышленников обнаружили форменную одежду СБУ, шевроны и другое Фото: пресс-служба прокуратуры Киева

В Киевской области разоблачили банду злоумышленников, действовавшую под видом сотрудников СБУ.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Задержана группа из 4 человек, совершавших разбойные нападения на территории Киевской области и Киева. Так, "разбойники с большой дороги", используя форменную одежду, шевроны и поддельные удостоверения офицеров Службы безопасности Украины, совершали разбойные нападения на дорогах, останавливая только элитные автомобили, завладевали имуществом водителей и пассажиров", - сказано в сообщении.

Во время обысков у злоумышленников обнаружили спецодежду, шевроны СБУ, поддельные удостоверения различных правоохранительных органов, оружие, боеприпасы к нему, ножи, маскировочную одежду, балаклавы, рации и множество государственных номерных знаков, которые использовались во время разбойных нападений.

Злоумышленников задержали. Им сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.