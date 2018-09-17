В Киевской области разоблачили банду рэкетиров, которых прикрывал глава поселкового совета

Правоохранители разоблачили в Киевской области организованную преступную группу, занимавшуюся разбоями и вымогательством несуществующих долгов.
Как сообщается, банда состояла из бывших спортсменов и ранее судимых лиц, а прикрывал ее глава одного из поселковых советов, который решал таким образом свои должностные и бизнес вопросы.
В качестве давления на своих жертв злоумышленники использовали шантаж, повреждение имущества, а также применяли силу и оружие.
Кроме эпизодов с вымогательством, преступникам инкриминируют также стрельбу и избиение бойцов НГУ в 2017 году в Буче, в результате чего один из гвардейцев потерял глаз.
На данное время задержаны семь членов группировки, в том числе ее 37-летний лидер.
Во время обысков у фигурантов изъяли большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте и элитные автомобили.
Начато уголовное производства по ч. 4 ст.187 (разбой) и ч. 4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.
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