17 сентября 2018, понедельник

В Киевской области разоблачили банду рэкетиров, которых прикрывал глава поселкового совета

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Злоумышленники использовали как шантаж, так и физическую силу
Фото: полиция

Злоумышленники использовали как шантаж, так и физическую силу

Правоохранители разоблачили в Киевской области организованную преступную группу, занимавшуюся разбоями и вымогательством несуществующих долгов.

Как сообщается, банда состояла из бывших спортсменов и ранее судимых лиц, а прикрывал ее глава одного из поселковых советов, который решал таким образом свои должностные и бизнес вопросы.

В качестве давления на своих жертв злоумышленники использовали шантаж, повреждение имущества, а также применяли силу и оружие.

Кроме эпизодов с вымогательством, преступникам инкриминируют также стрельбу и избиение бойцов НГУ в 2017 году в Буче, в результате чего один из гвардейцев потерял глаз.

На данное время задержаны семь членов группировки, в том числе ее 37-летний лидер.

Во время обысков у фигурантов изъяли большое количество оружия, боеприпасов, мобильные телефоны, наличные в иностранной валюте и элитные автомобили.

Начато уголовное производства по ч. 4 ст.187 (разбой) и ч. 4 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

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