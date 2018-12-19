В Киевской области работал цех по производству фальсифицированных медпрепаратов - СБУ Сегодня, 17:45 931 Цей матеріал також доступний українською Готовый фальсификат сбывался посетителям одного из киевских фитнес-залов Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила в Киевской области работу подпольного цеха по производству фальсифицированных медицинских препаратов.

Как рассказали в спецслужбе, он был оборудован местным жителем прямо в собственном частном доме.

Готовый фальсификат анаболических стероидов он сбывал через интернет, а также с помощью тренера одного из столичных фитнес-залов, который продавал его своим посетителям.

Во время обысков оперативники обнаружили по месту жительства и работы фигурантов дела поддельные медпрепараты, оборудование для их фасовки и емкости.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 321 УК Украины (до 10 лет).